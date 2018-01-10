Цикл волшебных сказок Ю. Кузнецова знакомит читателя с продолжением приключений героев произведений А. М. Волкова "Волшебник Изумрудного города" и еще пяти его книг. При этом автор создал собственный фантастический мир, где происходят приключения прежних и новых созданных им самим героев, которых объединяет любовь к приключениям, верность друзьям и, конечно же, доброта, которая даже из злой колдуньи способна сделать вполне симпатичное существо. Тем, кто знает и любит сказки, предстоит увлекательнейшее и поучительное чтение.

Содержание:

Изумрудный дождь 1 Предисловие к первому изданию книги Юрия Кузнецова "Изумрудный дождь" 1 Изумрудный дождь 1 Жемчужина Халиотиса 18

Пленники кораллового рифа 31 Привидения из элминга 31 Пленники кораллового рифа 47

Возвращение Арахны 62 Предисловие. почти детективная история 62 Карена – повелительница гномов 62 Возвращение Арахны 72



Лабиринты Волшебного мира. Том 1. Возвращение Арахны

Юрий Николаевич Кузнецов, автор книг, изданных в России и Германии, из которых наиболее известна сказочная повесть "Изумрудный дождь", родился в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. Окончил Горьковский политехнический институт, работал в Ярославле. С 2010 года проживает в г. Реутов Московской области. Член Союза писателей России.

Юрию Кузнецову удаётся создавать необычные фантастические миры, где и происходят увлекательнейшие приключения его героев, которых объединяет любовь к приключениям, верность друзьям и, конечно же, доброта, которая даже из злой колдуньи способна сделать вполне симпатичное существо.

Изумрудный дождь

Предисловие к первому изданию книги Юрия Кузнецова "Изумрудный дождь"

Вы все, наверное, читали сказку "Волшебник Изумрудного города", которую написал Александр Волков. В ней он рассказал об удивительных приключениях девочки Элли в Волшебной стране, где она нашла верных друзей: соломенное чучело Страшилу, Железного Дровосека, Смелого Льва, где пёсик Тотошка заговорил и произошли разные другие чудеса.

Прошло некоторое время после выхода в свет этой книги, и А. Волков написал её продолжение.

А как, по-вашему, почему он это сделал?

Дело в том, что многим детям так понравилась сказка, что им не захотелось расставаться с её героями, они засыпали автора письмами с просьбами рассказать, что было дальше.

Писатель взялся за перо и написал ещё целых пять книг про Волшебную страну.

Выросло новое поколение детей, и те, кто прочитал все шесть книг, опять захотели узнать, что было дальше, и пишут письма А. Волкову.

Но, к сожалению, его нет с нами с 1977 года, а все письма детей попадают теперь ко мне. Я не писатель, а художник и, хотя проработал с Александром Мелентьевичем Волковым над шестью книгами двадцать лет, писать сказки не научился.

И вот наконец писатель Юрий Кузнецов принял эстафету от А. Волкова и написал для вас седьмую книгу, которая является продолжением сказки "Тайна заброшенного замка". В ней вы встретите старых друзей и познакомитесь с новым героем – мальчиком Крисом. Надеюсь, что сказка вам понравится!

Художник Леонид Владимирский

Изумрудный дождь

История волшебной страны

(по сказкам Александра Волкова)

По преданиям, которые многие века передавались из уст в уста жителями Волшебной страны, её в незапамятные времена создал могучий волшебник Гуррикап. Находилась она на том материке, который люди позднее назвали Америкой. Были там леса с фруктовыми деревьями, грибами и ягодами, реки с прозрачной, удивительно вкусной водой; населяли эту землю очень разнообразные живые существа, в дружбе с которыми жили милые, приветливые и трудолюбивые люди. В этом маленьком оазисе царило вечное лето, и все могли понимать язык друг друга. От остальной части материка Волшебная страна была отделена кольцом неприступных Кругосветных гор, за которыми простиралась Великая песчаная пустыня. Сам Гуррикап жил в замке у подножия гор, строго-настрого запретив жителям Волшебной страны приближаться к его жилищу.

Прошла тысяча, а может быть, и две тысячи лет. Волшебник, обрёкший себя на забвение, стал исчезать из легенд Волшебной страны. Но вдруг на её жителей принялись сваливаться несчастья: то налетит ураган, то подкрадется наводнение, то нападет повальная болезнь. Оказывается, в Волшебной стране появилась злющая колдунья. Звали её Арахна. День, когда не удавалось никому навредить, она считала совсем пропащим. Снисхождением пользовалось только немногочисленное племя гномов, которое Арахна привела с собой из-за гор. Гномы, дав ей однажды Великую клятву, вынуждены были служить колдунье, хотя и не одобряли её поступков.

Гуррикапу, которого все считали давно умершим, а то и не жившим вовсе, пришлось всё-таки вмешаться. Он решил усыпить колдунью на самый долгий срок, на который только мог, – на пять тысячелетий. Несмотря на всё колдовское умение, она не смогла противостоять могуществу волшебника. Чародей в задумчивости стоял над уснувшей Арахной: "Что же с ней делать дальше?"

Вдруг до волшебника донесся еле слышный голос. К нему обратился седобородый Антрено, старейшина племени гномов. Он попросил разрешения перевезти Арахну в её пещеру и ухаживать за колдуньей до самого срока пробуждения. Волшебник согласился.

Сменялось поколение за поколением, а у гномов всё всегда было готово к пробуждению повелительницы. Уход за нею превратился в религиозный обряд. Почти так же свято хранились рукописные свитки истории Волшебной страны, составляемой гномами уже десятки веков.

В этих летописях было отмечено, что прошло не менее 4600 лет сна Арахны, когда, преодолев Великую пустыню и Кругосветные горы, появились однажды в Волшебной стране сразу четыре волшебницы: две добрые – Виллина и Стелла, и две злые – Гингема и Бастинда. Они пустились в путь из разных мест, но столкнулись в этой облюбованной ими стране в одно и то же время. Пришлось поделить страну на четыре части. Вскоре после этого Великого передела в пустыне появились сооруженные Гингемой огромные Чёрные камни. Они, словно магниты, притягивали к себе путников, чтобы впредь не пришлось делиться, если ещё кому-нибудь захочется попасть в заветную страну. Но вот воздушный путь остался никому не заказанным. И спустя некоторое время в Волшебную страну попутным ветром занесло воздушный шар. Из корзины на землю спрыгнул человек, который назвался Гудвином. Жители приняли его за Великого Волшебника, сошедшего к ним с неба. Он объявил себя правителем страны, которую стали называть страной Гудвина. По его приказу был построен Изумрудный город. Жители страны величали Гудвина Великим и Ужасным.

Это было открытием воздушной линии Канзас – Волшебная страна. Вскоре ураган, сотворённый всё той же Гингемой на свою голову, примчал в Голубую страну Жевунов домик-фургон, который и раздавил колдунью. По совету Виллины, правительницы Жёлтой страны, девочка Элли, случайно оказавшаяся в фургоне вместе со своим пёсиком Тотошкой, отправилась в Изумрудный город. Чтобы вернуться домой, объяснила ей Виллина, нужно помочь в исполнении заветных желаний трем существам. Ими оказались соломенное пугало Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев. Страшила считал, что ему не хватает мозгов, Железный Дровосек мечтал о настоящем сердце, а Лев хотел стать смелым.

Гудвин пообещал исполнить все-все желания, если они победят Бастинду, правительницу Фиолетовой страны. И друзья отправились в путь. По дороге Железный Дровосек расправился со стаей огромных волков и с тучей свирепых чёрных пчёл, Страшила одолел стаю хищных ворон с железными клювами, а Элли победила колдунью, окатив её водой. Бастинда растаяла, как кусок сахара в стакане с чаем. Великому Гудвину, который был на самом-то деле Великим Обманщиком, актером из Канзаса, нужно было держать свое слово. И он выполнил обещание, дав Страшиле мозги из превосходных отрубей с иголками и булавками, Железному Дровосеку – замечательное шёлковое сердце, набитое опилками, а Трусливому Льву – смелость, напоив его шипучим квасом с валерьянкой. Страшила Мудрый был избран правителем Изумрудного города, Железный Дровосек – правителем Фиолетовой страны, а Смелый Лев стал царем зверей. Но вот самой Элли, которую жители Волшебной страны теперь стали называть Феей Убивающего Домика и Феей Спасительной Воды, не повезло. Она не успела вскочить в корзину воздушного шара Гудвина, снова унесённого ветром. Великий и Ужасный улетел в Канзас один. Правда, с помощью Стеллы, правительницы Розовой Страны болтунов, девочка всё-таки вернулась домой, конечно, вместе со своим верным пёсиком.